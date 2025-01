Juventus, Thiago Motta: “Stiamo facendo bene”

Alla vigilia del derby, Thiago Motta analizza il momento dei suoi e parla di obiettivi. Un Thiago Motta sereno, con la voglia di vincere di sempre.

Le parole di Thiago Motta

LA CONFERENZA DI THIAGO MOTTA come riportate da mediaset

Che partita si aspetta domani?

“Come sempre complicata, come all’andata. Sarà una partita speciale per noi e per i tifosi. Non vediamo l’ora di andare in campo e vogliamo vincere. In 26 partite abbiamo perso solo due volte, la rosa è giovane, al di là di qualche pareggio di troppo e di qualche infortunio che non è mai stato un alibi. La nostra esigenza è impegnarsi in ogni allenamento per raggiungere la vittoria. Vogliamo recuperare qualche punto in campionato e proseguire in Champions e Coppa Italia”

Con l’addio di Danilo chi sarà il capitano?

“Senza Locatelli, domani vedrete chi sarà il capitano”.

Quale è il ruolo in cui Douglas Luiz si esprime meglio?

“Come centrocampista, per come giochiamo noi può giocare nelle tre posizioni. E’ un giocatore di livello, sa fare gol, sa costruire il gioco e in fase difensiva può fare meglio”.

C’è come obiettivo quello di creare altri leader?”Sicuramente l’allenatore incide, ma essere leader dentro lo spogliatoio la riconoscenza arriva dai compagni. È quasi sempre quello che conta, l’allenatore osserva. Abbiamo leader, ne possono emergere anche altri che per età stanno crescendo”.

Dal mercato si aspetta qualcuno?

“La nostra esigenza oggi è fare bene domani. Sappiamo dell’importanza della partita, dobbiamo restare concentrati al massimo perché vogliamo vincere”.

Si aspettava di avere giocatori con più carattere?

“Abbiamo fatto gare in cui abbiamo dimostrato grande carattere. Contro il Milan abbiamo avuto difficoltà nel reagire, altre volte lo abbiamo fatto e questo significa che la squadra ha carattere e può ancora migliorare”.

Che Toro si aspetta?

“Ci aspettiamo il miglior Toro vista l’importanza della partita”.

Ci fa un punto sugli infortunati?

“Non ci saranno Bremer, Vlahovic, Conceicao, Milik, Cabal e Locatelli”.