Juventus, tiene banco il rinnovo di Vlahovic | Il nuovo piano di Giuntoli

Giuntoli al lavoro per impostare una trattativa per il rinnovo di Vlahovic. Incontro con l'entourage del serbo previsto per fine mese.

Tanto lavoro anche a campionato in corso per Cristiano Giuntoli, che deve lavorare sulla difesa, visto l’infortunio di Bremer, e soprattutto sulla spinosa questione del rinnovo di Dusan Vlahovic. Dell’argomento ha parlato proprio il DT della Juventus prima di Juventus-Cagliari: “Siamo in contatto con il suo entourage, siamo molto fiduciosi per il futuro. Dusan è un grande giocatore e ce lo godiamo”.

E il lavoro non sarà facile, perché contestualmente al rinnovo l’obiettivo della Juventus è quello di abbassare i costi, o di spalmarli, e un’intesa ancora non c’è. La volontà di proseguire insieme è però reciproca, e questo fa ben sperare. Entro la fine del mese è in programma un incontro tra Giuntoli e l’entourage del serbo, con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca a ridosso di Natale.

Il piano di Giuntoli per il rinnovo di Vlahovic: due le vie percorribili

Vlahovic attualmente guadagna 8 milioni netti, che diventano 10,5 grazie al premio fedeltà legato a questa stagione, mentre nel 2025-26 il bonus garantito lieviterà a 4 milioni per un totale di 12 di ingaggio. La Juventus punta a rendere più sostenibili i costi complessivi. Giuntoli ha in mente due possibili vie da percorrere: un prolungamento di un anno (2027) o di due (2028) con l’idea di spalmare i premi (su un periodo più lungo) e soprattutto l’ammortamento annuo del cartellino. La Juventus avrebbe maggiori benefici economici nell’immediato e più margine per andare incontro alle richieste dell’entourage del centravanti serbo.