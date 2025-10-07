Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, è uno dei pallini fissi della Juventus. Attualmente il giocatore ha lasciato l’Inghilterra per la pausa delle nazionali, visto che sarà uno dei titolari dell’Italia che affronterà nei prossimi giorni Estonia e Israele in ottica Qualificazioni Mondiali 2026.

Juventus, Tonali obiettivo estate 2026

L’ex pupillo del Milan potrebbe tornare nel nostro campionato, un discorso già chiarito diverse volte in varie interviste. Ieri incontro con il suo procuratore, Tonali e Riso si sono visti a Milano: un’occasione anche per fare il punto sulla situazione attuale e su eventuali prospettive per il futuro, visto che la Juventus non arresta il suo interesse e resta in pressing sul giocatore. Il classe 2000 era già nel mirino ai tempi di Giuntoli e piace ancora ai bianconeri.

C’è da dire che l’investimento con lui sarebbe alto, visto che ha lasciato il Milan per 65 milioni di euro, bonus inclusi, firmando fino a 2028 un contratto da 9 milioni di euro. Un trasferimento che potrebbe avvenire nella sessione estiva, quando la Juventus metterà in ordine anche diverse situazioni con altri giocatori. Tonali resta un pallino fisso a casa della Vecchia Signora.