Juventus, è di nuovo “pareggite”: una malattia inguaribile per i biaconeri

La Juventus ha iniziato la stagione alla grande con tre vittorie consecutive in campionato ed una in Champions League, poi una lunga serie di pareggi. Per Igor Tudor e la sua squadra è di nuovo “pareggite”, ma bisogna invertite la rotta se non si vuole finire nel baratro e perdere punti importanti in classifica.

Juventus, non funziona più: già record di pareggi

Le vittorie contro Parma, Genoa e Inter hanno illuso un po’ tutti alla Juventus, tant’è che dopo una nuova serie di pareggi la squadra di Tudor sembra sempre più quella di Thiago Motta. A Torino si riparte con la pareggite. Quello contro il Milan, tra campionato e Champions, è il quinto pareggio di fila dopo Verona, Atalanta, Borussia Dortmund e Villarreal.

La buona notizia è che la squadra è ancora imbattuta in stagione ma serve a poco a livello di risultati perché i punti persi sono tanti. Per la Juventus sembra una malattia inguaribile, nella scorsa stagione nella prima parte, ha collezionato 11 pareggi. Troppi per una squadra che ha grandi obiettivi. Sembra essere finito nello stesso baratro di Motta il tecnico Tudor che, a forza di ruotare in continuazione non è ancora riuscito a trovare la giusta quadra. Neanche i giocatori riescono a brillare e contro il Milan anche Yildiz ha deluso. C’è necessità di trovare continuità, ma anche stabilità nella formazione. C’è ancora tanto da lavorare alla Continassa.