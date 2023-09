Juventus, torna la grana Ronaldo | Ecco perchè

Ormai i rapporti tra Juventus e Cristiano Ronaldo sembrano essere davvero irrimediabilmente compromessi. Dopo i noti risvolti riguardanti il caso della lettera segreta di Fabio Paratici, l’attaccante dell’Al-Nassr ha deciso di fare causa al club bianconero affidandosi direttamente al Collegio Arbitrale del Coni.

Juventus, il club smonta le accuse

In casa Juventus la questione non ha però destato preoccupazioni perché, come già emerso dagli approfondimenti svolti da Consob eProcura di Torino, gli accordi sarebbero stati rispettati, compresi quelli inseriti nelle celebri scritture private con il recupero di tre delle quattro mensilità a cui i giocatori avevano rinunciato durante l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Tuttosport Cristiano Ronaldo non avrebbe sottoscritto alcun accordo di questa tipologia abbandonando così ogni possibilità di recuperare gli stipendi arretrati. Anche se nel celebre foglio firmato da Giorgio Chiellini e Andrea Agnelli rientrano una serie con singoli calciatori, fra i quali anche CR7.