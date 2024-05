Juventus, trovato l’accordo con Di Lorenzo | Maxi scambio col Napoli

Come un fulmine a ciel sereno, pochi giorni fa Giovanni Di Lorenzo, capitano del Nap.oli, aveva chiesto ufficialmente al club la cessione, complice anche la mancata qualificazione in Europa solo un anno dopo la vittoria dello Scudetto, ma mai ci si sarebbe aspettato che il calciatore potesse trovare l’accordo con la futura squadra così velocemente.

Juventus, scambio di capitani con il Napoli

Per il terzino ex Empoli sono svariati i club (tra cui Inter e Juventus) ad aver manifestato interesse, ma se per i neroazzurri c’è stato solo un timido sondaggio, la Juve sembra aver accelerato immediatamente per il calciatore, e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra il suo entourage e Giuntoli, sarebbe stato trovato già un primo accordo, che dovrebbe aiutare i bianconeri a convincere i partenopei a lasciar partire il proprio capitano.

L’asse Napoli-Juve potrebbe però regalare altre sorprese in questo mercato. Infatti, come sostituto del numero 22, De Laurentiis avrebbe in mente di portare in Campania il capitano dell’altra formazione, ovvero Danilo, che piace anche a Conte, pronto a firmare con il club azzurro.