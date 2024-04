Juventus, tutti gli aggiornamenti sul rinnovo di Chiesa

Il caso intorno al rinnovo di Federico Chiesa è aperto da qualche mese, col ragazzo e il suo entourage che chiedono una cifra su cui la Juventus vuole riflettere. Il rischio in caso di mancato rinnovo sarebbe perderlo a 0 l’anno prossimo e la Juventus non vuole incappare in questa problematica. Per questo i contatti tra il club bianconero e l’entourage dell’attaccante proseguono e l’idea resta quella di trovare un compromesso per prolungare il matrimonio oltre la scadenza fissata a giugno 2025.

Prolungamento “ponte” fino al 2026 | Questa la soluzione della Juventus per tutelarsi