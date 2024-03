Juventus, Chiesa in scadenza nel 2025 | Giuntoli vuole il rinnovo in attesa della cessione

La questione rinnovo Chiesa come molte altre questioni legate ai rinnovi o partenze, saliranno in cima nei pensieri della dirigenza della Juventus da qui all’estate. La situazione dell’esterno è diversa rispetto a quella di Vlahovic o Rabiot. Giuntoli vorrebbe proporre un rinnovo di un solo anno per poi rimandare la questione l’anno dopo sull’eventuale cessione, come riferisce “Sportmediaset”.

Juventus, Yildiz il sostituto del futuro

Con l’ottima crescita di Yildiz, e Chiesa che ha il contratto fino a giugno 2025 in cui non si vorranno fare grandi sforzi economici per il suo rinnovo, in caso di partenza sarà proprio l’attaccante turco ad essere il suo erede e sostituto. Con altri due anni alle spalle di Chiesa per crescere ulteriormente, potrà poi essere in prospettiva il futuro grande talento dell’attacco bianconero.