Juventus, tutto fatto per il rinnovo di Gatti | L’ufficialità arriverà a dicembre

La redazione di TuttoJuve.com oggi fa il punto sul rinnovo del contratto di Federico Gatti, sempre più centrale nella nuova Juventus di Thiago Motta, nella quale è considerato anche uno dei capitani. Ci sarà ancora da aspettare qualche settimana ma la situazione sembra ormai definita: Federico Gatti rinnoverà il contratto fino al 30 giugno 2029 con adeguamento salariale. L’accordo è molto vicino ma l’incontro per la definizione avverrà probabilmente nel mese di dicembre, così come per Vlahovic.

Juventus, Gatti sempre più al centro del progetto | Rinnovo e adeguamento dello stipendio in arrivo

Le prestazioni del centrale difensivo bianconero sono in costante crescita ormai da anni. Il numero 4 della Juventus è in percorso ascensionale e sembra aver acquisito molto più peso anche all’interno dello spogliatoio, oltre che in campo. Ed è per questo che Giuntoli e la società si sono convinte a rinnovare il contratto fino al 2029, con l’ingaggio che subirà un cospicuo aumento rispetto al milioni di euro che percepisce attualmente.