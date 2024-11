Juventus, il futuro di Vlahovic sarà definito a dicembre | Giuntoli prova a spalmare l’ingaggio

Arrivano aggiornamenti dal Corriere dello Sport riguardo il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’obiettivo di Giuntoli è quello di rinnovare il contratto del serbo in scadenza nel 2026 e adeguarlo alla nuova politica sui costi della Vecchia Signora. La notizia è che probabilmente l’operazione sarà definita nel mese di dicembre, con le parti che in questi mesi hanno lavorato e stanno lavorando per raggiungere un accordo funzionale per entrambe.

Juventus, l’obiettivo è spalmare l’ingaggio di Vlahovic per renderlo più sostenibile

Il serbo è legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2026 da 23 milioni di euro lordi all’anno, una cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare e spalmare. Nelle prossime settimane andrà avanti la trattativa col suo agente: in questa fase ogni scenario va tenuto in considerazione, sullo sfondo incombe anche il calciomercato.