Juventus-Udinese, le scelte di Allegri e Cioffi

Allegri lancia Alex Sandro e Milik. Cioffi senza Pereyra, out per squalifica.

Fuori Danilo per squalifica, gioca Alex Sandro titolare nella difesa a tre con Gatti e Bremer. In mezzo al campo confermati McKennie, Locatelli e Rabiot, supportati da Cambiaso, sulla destra, e Kostic, sulla sinistra. In avanti, complice l’assenza per infortunio di Vlahovic, parte dal 1′ Arkadiusz Milik accanto a Chiesa, che dovrebbe essere preferito a Yildiz.

Out per squalifica Pereyra, attacco affidato a Lucca, sostenuto da Thauvin sulla trequarti. Centrocampo con Samardzic, Walace e Lovric, con Ebosele e Kamara sugli esterni. Linea difensiva con Perez, Giannetti e Kristensen.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. All. Allegri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.