Juventus-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

La Juve cerca la vittoria per tornare a -4 dall'Inter e allungare sul Milan

La Juventus deve superare l’ostacolo Udinese per rimanere in scia dell’Inter. Gli uomini di Allegri sanno quanto è importante tornare a vincere e lo faranno senza Vlahovic ma con un Chiesa in più. Il match dello Stadium sarà visibile sia su DAZN che su Sky lunedì 12 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. Al. Cioffi