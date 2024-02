Moscardelli: “Juventus, Thiago Motta perfetto per il dopo Allegri”

La Juventus è una squadra forte, ma inferiore all’Inter. Nello scontro diretto a San Siro la compagine di Simone Inzaghi ha strameritato di vincere e nel complesso è molto più forte”.

Moscardelli: “Juventus forte ma..”

“Tra l’altro, se Vlahovic avesse segnato nell’occasione avuta, la partita sarebbe cambiata completamente. Nel complesso la squadra di Allegri è andata a Milano per non perdere. Chi al posto di Max nella prossima stagione? Thiago Motta potrebbe essere una buona soluzione”. Queste le parole di Davide Moscardelli, ex calciatore ai microfoni di TV Play.