Juventus, la Bundesliga tenta Soulè | In arrivo 40 milioni per i bianconeri

Il talento argentino della Juventus ha attirato l'attenzione di numerosi club all'estero, in particolare in Germania.

Matías Soulé è una delle rivelazioni di questa Serie A. Già si conosceva il talento dell’argentino nato nel 2003 a Mar del Plata, ma la sua esplosione ha abbagliato tutta l’Europa. Il giocatore della Juventus in prestito al Frosinone ha inevitabilmente attirato su di sé l’attenzione di numerosi club, in particolare all’estero. Nel mercato di gennaio ha respinto al mittente un’offerta dall’Arabia Saudita, ma la sensazione è che in estate potrebbe partire per una cifra importante.

Bundesliga e non solo: il futuro di Soulé

Secondo La Gazzetta dello Sport, egli ultimi giorni l’entourage del giocatore è entrato in contatto con un intermediario che opera con la Germania. Su tutti Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen hanno messo gli occhi sul fantasista argentino. Queste possibili destinazioni sono da aggiungere alla folta lista di club inglesi (Crystal Palace, Newcastle, Brentford e Southampton) e francesi (Nizza e Monaco) interessati al calciatore. L’intenzione della Juventus sembra essere cedere il giocatore per fare cassa, e il prezzo del cartellino continua a salire di pari passo con le prestazioni di Soulé: siamo già oltre i 40 milioni di euro. La speranza dei bianconeri è che si scateni un’asta per il suo gioiello.