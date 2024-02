Soulè: “Con la mia famiglia abbiamo parlato dell’Arabia. Intanto tornerò alla Juventus”

Intervenuto a “La Gazzetta dello Sport”, Matias Soulè è tornato a parlare della Juventus e non solo: “Sto facendo un bel percorso. Soprattutto da quando sono a Frosinone, dove ho subito sentito tanta fiducia. Qui ci si può esprimere al meglio, per cui ti spremi anche con piacere”.

Soulè: “Salvo il Frosinone e vado alla Juventus”

Ma a quanto pare i soldi per lei non sono tutto: ha da poco rifiutato una mega offerta dall’Arabia.

“Quando un po’ a sorpresa mi è arrivata questa proposta dall’Al-Ittihad ne ho subito parlato con la mia famiglia, ma già nella mia testa sapevo bene cosa fare: rimanere per salvare il Frosinone”.

E dopo, Premier o ancora Serie A? L’Atalanta per lei potrebbe anche rinunciare a Koopmeiners…

“Prima di tutto devo tornare alla Juve, poi si vedrà anche in base a loro. L’Atalanta è una squadra forte, al ritorno ne abbiamo presi cinque!”