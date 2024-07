La Juventus ha chiuso la trattativa con il Monza per Michele Di Gregorio. Era da tempo nell’aria, adesso è quasi certezza, il ds Cristiano Giuntoli ha portato a termine una nuova operazione di mercato, dopo l’arrivo ufficiale di Douglas Luiz.

Juventus, il 5 luglio le visite al JMedical

Tra Di Gregorio e la Vecchia Signora ci sono contatti che vanno avanti da tempo e c’erano solo ultimi dettagli da definire. Il portiere del Monza, classe 1997, ha già firmato il contratto che lo legherà ai colori della Madama sino al 30 giugno 2029, con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro annui.

Mancano solo le visite mediche, che si terranno venerdì alla Continassa e l’annuncio ufficiale; quest’ultimo verrà dato nel corso dei prossimi giorni.

Inizialmente Di Gregorio doveva inserirsi come secondo portiere, visto che Szczesny avrebbe continuato un altro anno (scadenza giugno 2025) come primo portiere. Szczesny potrebbe andare all’Al-Nassr o allo stesso Monza. Le ultime settimane i due club hanno spinto per portare via il polacco da Torino.

La Juventus verserà 18 milioni di euro nelle casse dei brianzoli, tra l’altro va anche sottolineato che con l’affare Di Gregorio sorride anche l’Inter: la percentuale incassata dai nerazzurri in questo affare è del 10%, quindi di circa 2 milioni.