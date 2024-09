Juventus, Vlahovic non si sblocca | Thiago Motta pensa di avvicinargli Koopmeiners e Yildiz

Thiago Motta è al lavoro per dare una scossa al suo attacco, che ha faticato e non poco nelle prime uscite della stagione.

Thiago Motta studia alcune mosse per cercare di servire di più e meglio Dusan Vlahovic, come si legge su La Gazzetta dello Sport. Il serbo è fermo alla doppietta di Verona, troppo poco per un attaccante con le sue qualità, e anche con il suo stipendio. Le difficoltà sotto porta di Vlahovic però sono la conseguenza di una fase offensiva ancora in rodaggio.

Vlahovic fatica, ma anche gli altri devono dare di più | Motta vuole avvicinare Yildiz e Koopmeiners alla porta

Alla Continassa quindi si lavora per aumentare la produzione offensiva della Juventus. Perché sicuramente Vlahovic sta faticando, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emotivo, ma anche gli altri lì davanti faticano a trovare il guizzo. E allora la soluzione pensata da Thiago Motta è una: avvicinare maggiormente e a turno Yildiz e Koopmeiners a Vlahovic. Più presenza negli ultimi metri, ma anche aumentare il tasso tecnico negli ultimi 20 metri potrebbe garantire alla Juventus un’offensività maggiore.