Juventus, buone notizie per Thiago Motta | Savona recuperato, Conceicao punta il Lipsia

Buone notizie per Thiago Motta: Savona sarà a disposizione per la sfida di Genova e Conceicao intravede il ritorno in campo.

La Juventus di Thiago Motta è tornata a lavorare questa mattina alla Continassa in preparazione della sfida di campionato contro il Genoa in programma sabato 28 settembre alle ore 18 a Marassi.

Nella seduta odierna si è regolarmente allenato in gruppo Savona, che ieri aveva fatto un po’ preoccupare Thiago. Infatti il giovane terzino era uscito anzitempo dal campo a causa del riacutizzarsi del dolore al piede sinistro, conseguenza dello scontro di gioco con Folorunsho durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore è da considerarsi a tutti gli effetti recuperato.

Conceicao si allena ancora a parte | E’ in forte dubbio per Genova, potrebbe tornare contro il Lipsia

Dopo il lavoro di ieri, poi, proseguono gli allenamenti differenziati per Francisco Conceiçao: il portoghese sta recuperando dal problema muscolare accusato nelle scorse settimane ed è vicino al rientro, anche se la sua convocazione per Genova è ancora da valutare. In caso fosse seguita la strada della precauzione e non dovesse far parte del gruppo, Thiago Motta potrebbe richiamarlo per la seconda sfida di Champions League contro il Lipsia in programma il 2 ottobre in Germania. Saranno ancora assenti invece Milik e Adzic, che proseguono nel loro percorso riabilitativo.