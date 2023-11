Il centrocampista classe 2005 della Juventus Kenan Yildiz sta facendo parlare di se fuori dai confini nazionali con una super prestazione da protagonista nel match vinto dalla Turchia 3-2 contro la Germania.

Juventus, le parole di Yildiz

Kenan Yildiz è pronto per spiccare il volo nella Juventus dei grandi dopo ottime prestazioni con la NextGen dei bianconeri. Nel post-partita del match contro la Germania il centrocampista turco ha ulteriormente mostrato il proprio attaccamento alla maglia della Juventus tramite queste parole : “Del Piero era il mio idolo, avevo il suo poster in camera”. Il centrocampista anatolico ha poi ringraziato il CT Vincenzo Montella per averlo lasciato libero di giocare.