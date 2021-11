Juventus-Zenit, le formazioni e dove vederla in tv

Juve a caccia di riscatto, contro lo Zenit per vincere

I bianconeri di Allegri affrontano lo Zenit, una gara da vincere a tutti i costi, per il girone Champions e soprattutto per il morale della Juve. Bianconeri in crisi, vietato sbagliare, serve una vittoria convincente per la qualificazione Champions e per risollevare il morale del gruppo.

Juventus-Zenit (Ore 21, visibile su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 252)

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala.

Zenit: Kritsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Kravaev; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.