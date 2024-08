Kalulu ha detto sì alla Juventus

Affare fatto, Kalulu sarà il rinforzo per la difesa della Juventus. Il difensore ha sciolto i suoi dubbi, via libera al trasferimento per il passaggio dal rossonero al bianconero, pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Per lui è contratto fino al 2029, mentre al Milan andranno 3,5 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 14 + 3 di bonus e il 10% su una futura rivendita.