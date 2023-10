Il Partizani vince il derby nel recupero

Il Partizani vince il derby valido per l’ottava giornata del campionato di Kategoria Superiore Albanese. Succede tutto nei minuti finali: al 78′ i padroni di casa trovano il vantaggio con Maguette Gueye, a cui gli ospiti rispondono all’ultimo minuto con Florent Hasani. Tuttavia, è il Partizani a trovare i tre punti nei minuti di recupero, grazie alla rete di Alfred Mensah.

Il Partizani supera il Laci e il Tirana in classifica e raggiunge il secondo posto in solitaria, avvicinandosi all’Egnatia, vicino ora due lunghezze, ma con una gara in più già disputata. D’altro canto, il Tirana, sorpassato proprio dal Partizani, scende in quarta posizione, a pari con il Laci e avanti di un solo punto rispetto allo Skanderbeu.