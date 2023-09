Kategoria Superiore: Partizani-Egnatia, le probabili formazioni

Quarta giornata di Kategoria Superiore: il Partizani ospita l’Egnatia. Padroni di casa, a quattro punti in due partite, hanno pareggiato l’ultima sfida disputata contro il Vllzania; buona partenza per l’Egnatia che, dopo la sconfitta nella prima giornata, ha vinto le due sfide contro Kukesi (0-4 in trasferta) e l’Erzeni (4-3).

Le probabili formazioni: PARTIZANI: Hoxha, Atanaskoski, Bilalli, Bintsouka, Janku, Bytyci, Cara, Murataj, Rrapaj, Sota, Taipi.

EGNATIA: Sherri, Aleksi, Dwamena, Fangaj, Fernando Medeiros, Isgandarli, Malota, Ndreca, Paulauskas, Xhemajli, Zejnullai.