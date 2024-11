Kean tripletta e show all’Artemio Franchi contro il Verona (3-1). La Fiorentina aggancia Atalanta e Napoli in vetta

La Fiorentina passa subito in vantaggio dopo 4 minuti col suo capocannoniere Moise Kean che viene servito in verticale da Beltran e batte Montipò. La reazione del Verona non si fa attendere e al 18′ si accentra Serdar sul destro e calcia fortissimo sotto la traversa trovando un gol meraviglioso. Al tramonto del primo tempo la viola ha l’occasione a due passi dalla linea di porta con Colpani di riportarsi in vantaggio ma l’ex Monza non riesce a colpire il pallone.

Kean formidabile contro il Verona

Al 59′ ancora Kean porta in vantaggio per la seconda volta la Fiorentina sfruttando il calcio d’angolo battuto da Adli. Opportunità clamorosa per i padroni di casa per chiuderla al 84′ quando Kouame recupera palla a Magnani, si invola verso la porta e dopo aver evitato Montipò serve a centro area Kean che davanti alla porta libera calcia alto col sinistro. Al 92′ super gol di Kean che approfitta del rilancio di De Gea per sfidare il difensore del Verona, lo salta e batte sul secondo palo Montipò con un tiro potente e preciso. Viola primi in classifica insieme a Napoli e Atalanta.

Tabellino del match

Reti: 4′ 59′ 92′ Kean, 18′ Serdar

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove (87′ Mandragora), Adli (77′ Richardson); Colpani (83′ Kayode), Beltran (77′ Kouame), Sottil (83′ Parisi); Kean. All. Palladino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric (81′ Daniliuc); Duda, Serdar (75′ Kastanos); Suslov (66′ Belahyane), Harroui, Lazovic (74′ Sarr); Tengstedt (66′ Mosquera). All. Zanetti

Arbitro: Luca Zufferli

Ammoniti: 35′ Coppola, 54′ Serdar