Kean via dalla Juve? Trattativa in chiusura ma con l’Inter attacco decimato

La Juventus ha sprecato contro l’Empoli l’opportunità di allungare sull’Inter ma la notizia peggiore non è il pareggio ma l’espulsione di Milik. Infatti, per la sfida di San Siro Allegri avrà le scelte contate in attacco vista la squalifica del polacco e Chiesa che è in dubbio ma nel caso venisse convocato dovrebbe partire dalla panchina. Inoltre, in questi giorni si sta definendo il passaggio di Kean all’Atletico Madrid fino a fine stagione. Yildiz e Vlahovic, quindi, dovrebbero partire dal 1′ con il solo Chiesa come alternativa.

Kean all’Atletico, siamo ai dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano, si è sbloccato l’affare Kean e l’attaccante volerà a Madrid entro le prossime 48 ore. L’accordo prevede un prestito oneroso da 500 mila euro senza opzione di riscatto per il club spagnolo.