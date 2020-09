Khedira Juve ai ferri corti

Con l’arrivo di Mister Andrea Pirlo, la rivoluzione in casa Juventus non è tardata ad arrivare. Con le uscite di Pjanic,Matuidì e Higuain la società è riuscita ad abbassare notevolmente l’età media della rosa Juventina.

Continua però il braccio di ferro’ tra Sami Khedira (Centrocampista, classe 1987) e la Juventus per la sua rescissione. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e percepisce 6 milioni netti a stagione. Nonostante sia stato dichiarato apertamente fuori rosa, non è intenzionato a fare sconti alle casse della società Juventus, la quale offrirebbe 4 milioni di buonuscita.

MANCHESTER UNITED O PSG?



Il giocatore ha dalla sua parte l’interessamento di 2 club europei. Nelle scorse settimane il Manchester United ha effettuato un timido sondaggio, insieme al PSG dove Thomas Tuchel (Tecnico del club Parigino) ha mostrato un certo interesse nel ritrovare il centrocampista dopo gli anni delle giovanili allo Stoccarda.

Manchester United e Paris Saint-Germain sono dunque pronte ad ingaggiare Sami Khedira a parametro zero, per offrire qualità ed esperienza ai rispettivi centrocampi.