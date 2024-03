Koopmeiners: “Ho detto all’Atalanta che voglio andare via. So dell’interesse della Juventus”

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta protagonista di una stagione di altissimo livello e oggetto del desiderio di molti club italiani ed esteri, ha rilasciato un’intervista a De Telegraph dal ritiro della nazionale olandese, parlando del suo futuro senza mezzi termini. Inizia rispondendo a una domanda sui suoi obiettivi con la nazionale: “Voglio replicare quello che sto facendo con l’Atalanta in nazionale, ma qui mi chiedono compiti diversi. Non so se riuscirò a segnare come faccio nel club”.

Koopmeiners: “In estate voglio trasferirmi. Leggo le notizie sulla Juventus”

Alla domanda sul suo futuro Koopmeiners non ha dubbi: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere. A Bergamo io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra dalla mia cessione. L’anno scorso c’era stato un concreto interesse da parte del Napoli, ma i due club non avevano trovato un’intesa. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus e di squadre di Premier League. Naturalmente le leggo anche io o mi vengono inoltrate“.