Koopmeiners la sblocca, Dybala pareggia i conti: all’Olimpico finisce 1-1

Parte subito male la partita per i giallorossi, che dopo una bella occasione per Lukaku, capitata nei primi minuti iniziali, i giallorossi vanno sotto al 8′ grazie alla rete di Koopmeiners che di testa al centro dell’area batte Rui Patricio e fa 1 a 0. La Roma però vuole reagire e sfiora più volte la rete del pareggio con Lukaku anche se Carnesecchi è abile a respingere. I giallorossi ci provano ancora e grazie ad un batti e ribatti vanno ancora vicini alla rete del pareggio con Paulo Dybala, bravo a verticalizzare con Bove. Al 37′ però arriva l’azione che può cambiare la partita perchè viene concesso un calcio di rigore ai giallorossi per il fallo su Karsdorp che Paulo Dybala realizza prontamente sul dischetto ed è 1 a 1. Il primo tempo finisce però tra le polemiche per un fallo sul calciatore argentino con Mourinho che viene ammonito nei secondi successivi.

Roma-Atalanta, occasione persa per i giallorossi

Comincia la ripresa con un cambio per parte: dentro Huijsen per Mourinho mentre Gasperini cambia Scamacca per De Ketelaere. Sono sempre i giallorossi che sfiorano ora la rete del raddoppio con diverse triangolazioni pericolose anche se la risposta dell’Atalanta non si fa attendere prima con Scamacca e poi con Ederson. Ancora cambi per le due squadre: dentro Pasalic e Zappacosta per Gasperini mentre Mourinho inserisce Celik e Spinazzola per i due terzini titolari. L’allenatore giallorosso cambia ancora in vista del derby e allora ecco Paredes e fuori Pellegrini così come Gasperini mette Palomino. Bene anche Huijsen che tenta diverse giocate per Lukaku che si ritrova diverse giocate e che non riesce a sfruttare a tu per tu con Carnesecchi. Lo Special One si gioca l’ultimo cambio: fuori Paulo Dybala e dentro Stephan El Shaarawy, che come al solito dà l’anima per la squadra. Nel finale c’è anche l’espulsione per Mourinho, che viene applaudito dalla Curva Sud.