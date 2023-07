Kristensen: “Un buon test, voglio aiutare i miei compagni. Posso giocare anche a 4”

Buon test amichevole per il nuovo acquisto giallorosso Kristensen, dopo il test giocato contro i pontini del Latina queste le parole del nuovo acquisto della Roma: “La gara è stata divertente, peccato il grande caldo che si è fatto sentire, specialmente per la gente del nord come me, sto cercando di adattarmi. L’obiettivo è quello di raggiungere le vittorie con la Roma, raggiungere il mio massimo: mi piace aiutare i miei compagni”.

Kristensen ha aggiunto: “Le sensazioni sono molto buone. Sono stati cinque giorni molto caldi, dove abbiamo fatto tanta corsa com’è normale che sia in questo momento. Mi sto godendo tutto al meglio, la squadra e la città. Mourinho si aspetta che possa aiutare la squadra, il mio obiettivo più grande è quello di aiutare la squadra e il mister. Posso giocare anche in una difesa a 4”.