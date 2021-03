La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare dopo un mese affrontando la Stella Azzurra Roma. Nonostante le asssenze di Passera e Benetti, la gara è equilibrata e lo testimonia anche il risultato finale che è di 72-68 per i capitolini.





Cronaca





Ad aprire il match con un gioco da tre è Gilbeck, a cui risponde Marcius per i padroni di casa. La partita è molto equilibrata e al 5’ il risultato è di 11-11. L’equilibrio è interrotto a 1’30’’ dalla sirena, con Raucci che porta i suoi sul 13-16 e con Fall (all’esordio in maglia nerazzurra) e Baldasso che chiudono il primo quarto sul 13-20.



In avvio di secondo quarto è la Stella Azzurra ad andare a segno, ma risponde subito Fall. I capitolini provano ad avvicinarsi ma la Benacquista non si lascia superare facilmente e sigla un mini parziale di 4-0. I padroni di casa non mollano e al 15’ riescono ad avvicinarsi portandosi sul 26-29. Le due squadre si affrontano a viso aperto e la partita rimane in equilibrio, con il secondo quarto che si conclude sul 35-39 per gli ospiti.



Al rientro dalla pausa Latina aumenta il suo vantaggio con Lewis e Raucci e va sul +8. Dopo il canestro di Gilbeck i padroni di casa chiamano un timeout. La ripresa del gioco è positiva per i romani che siglano 4 punti a cui però risponde Gilbeck, portando il punteggio sul 39-45 al 23’. La pressione della Stella Azzurra riduce lo svantaggio a soli due punti al 26’ e costringe coach Gramenzi al timeout. Al rientro Marcius centra la parità per i suoi che al 27’ trovano anche il vantaggio. Latina non ci sta e trova prima il pareggio con Piccone e poi il vantaggio con Lewis (48-50). Il terzo quarto si conclude sul punteggio di 49-52.



Nell’ultima frazione la Stella Azzurra riduce lo svantaggio ad un solo punte e al 32’ trova il vantaggio. Fall riporta in vantaggio i suoi e le due squadre continuano a rispondersi canestro dopo canestro, con il punteggio che al 35’ è sul 59-57. A questo punto i romani riescono ad incrementare il loro vantaggio costringendo Latina al timeout. Latina difende bene ma è imprecisa in attacco e a 2’40’’ i capitolini aumentano il distacco di un altro punto (65-57). Latina è ancora imprecisa e non riesce ad avvicinarsi e a 55’’ dalla fine, sul 67-61, coach Gramenzi chiama un altro timeout. A questo punto gli ospiti si riavvicinano e sul 67-65 sono i padroni di casa a fermare il gioco. Al rientro Rullo concretizza i due liberi ottenuti per il fallo di Baldasso e va sul 69-65 a 23’’ dalla fine. Latina non molla e prova ad avviciinarsi ma, nonostante gli sforzi, non riesce ad agganciare la Stella Azzurra che trionfa per 72-68.





Le parole di coach Gramenzi al termine della partita: «Sicuramente le assenze hanno pesato, ma anche i dieci tiri liberi sbagliati sono stati un macigno, come del resto gli errori banali commessi su alcune situazioni di palle perse e l’aver concesso qualche rimbalzo di troppo. Per quanto mancassero dei giocatori esperti, anche i più giovani devono essere in grado di mantenere sempre alto il livello di attenzione, in modo da limitare al massimo gli errori».

Tabellino

Stella Azzurra Roma vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 72-68 (13-20, 35-39, 49-52).



Stella Azzurra Roma: Thomposon 4, Innocenti 4, Giordano 8, Menalo 11, Pugliatti n.e., Visintin 11, Nikolic 4, Rullo 20, Cipolla n.e., Thioune, Ndzie, Marcius 10. Coach D’Arcangeli. Vice Traino. Vice Micheletto.



Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Lewis 21, Hajrovic, Donati n.e., Piccone 5, Passera n.e., Mouaha 6, Baldasso 12, Bisconti n.e., Raucci 5, Fall 14, Bagni n.e., Gilbeck 5. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.





Arbitri dell’incontro: Caforio Angelo di Brindisi, Barbiero Marco di Milano, Praticò Francesco di Reggio Calabria