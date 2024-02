La clausola di Dybala spaventa ancora la Roma | Tutti i dettagli

Lo shock per la separazione con Jose Mourinho sembra appartenere al passato. Paulo Dybala sembra godersi i giorni da imperatore romano. Come scrive il Corriere dello Sport, la Joya sta crescendo e si sente sempre più a suo agio con Daniele De Rossi.

Roma, De Rossi spera nella permanenza di Dybala

Paulo, arrivato nella capitale grazie a Mou, sta legando con il suo nuovo allenatore e sta cercando di prendere sulle spalle la squadra. Nel frattempo, il club è preoccupato per il futuro dell’argentino, che si spera rimanga legato ai giallorossi per molto tempo. Lo stesso De Rossi spera che Paulo, rimanga a Roma per molti anni perché soprattutto adesso non può fare a meno del suo fuoriclasse più brillante.