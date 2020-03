La fuga dei calciatori della Juventus

Higuain, Pjanic e Khedira lasciano l’Italia. E’ possibile? Dove sono le leggi?

Il corona virus, il covid-19, in Italia, soprattutto in Lombardia, ha preso il largo. E’ incombente il contagio, soprattutto nelle provincie di Bergamo e Brescia, ed i politici, come Fontana, richiedono l’intervento dell’esercito.

Sì, misure drastiche, perché c’è ancora qualcuno che non rispetta il decreto. In Italia, i morti hanno superato la Cina, paese in cui il virus s’è diffuso.

In ambito sportivo, ormai, non sappiamo più quando si riprenderà, probabilmente gli ingaggi verranno ridotti, ci sarà un fallimento monetario ovunque. Ma la salute è la prima cosa.

Intanto, a Torino, in cui, Rugani, è stato il primo giocatore della Juve, ad essere risultato positivo al tampone, alcuni giocatori, sono fuggiti. Parliamo di Higuain, Pjanic e Khedira.

Con jet privati, hanno raggiunto i loro paesi. La Juventus, non sapeva niente. Ora, dov’è la legge uguale per tutti? I tre calciatori bianconeri, sono risultati fortunatamente negativi agli esami, ma dov’è la legge che non faceva muovere nessuno?

Secondo alcuni quotidiani, vicini al mondo bianconero, i tre calciatori non erano in quarantena, quindi potevano spostarsi. Allora, chi non è in quarantena, può andare dove vuole?

Non ci siamo. C’è povera gente, che non può nemmeno salutare i propri cari, per la quarantena. La regola, il decreto dovrebbe essere rispettato, giusto? Non in Italia, paese in cui le leggi si fanno, ma raramente vengono osservate, ed il numero dei contagi è il risultato.