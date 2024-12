La Juve bella di coppa: quattro reti al Cagliari (4-0)

La Juventus torna a vincere e lo fa in Coppa Italia contro il Cagliari. Bianconeri avanti nella prima frazione di gioco. A seguito di un piccolo spauracchio, con opposizione di Di Gregorio su Lapadula, la formazione di Thiago Motta alza i ritmi, complice un grande Conceição, e trovano il vantaggio sul finale di primo tempo grazie al gol di Dusan Vlahovic, che raccoglie un assist di Yildiz e non lascia scampo a Scuffet.

Secondo tempo solo bianconeri: prima per Koopmeiners

Nella ripresa la vera Juventus. Al 53′ la prima delle tre reti della seconda parte di gara, prima in bianconero di Teun Koopmeiners. L’olandese, con una gran traiettoria di sinistro, supera il portiere dei sardi dai venticinque metri e regala il raddoppio alla squadra di casa. Al minuto numero ottanta, dopo due gol annullati a Vlahovic, arriva il terzo gol della Juventus con Conceição. Il portoghese, imbeccato da Nico Gonzalez, approfitta dell’errore in uscita della difesa e infila, non lasciando alcuno scampo, l’estremo difensore rossoblù. Nel finale c’è spazio anche per Nico Gonzalez. L’argentino ex viola supera Augello in velocità e supera su pallonetto un impassibile Scuffet. Bianconeri avanti nella Coppa Italia.