Archiviata la pratica Champions la Juventus prepara la sfida al Benevento, contro la squadra di Inzaghi la formazione di Pirlo cerca conferme.

Le probabili formazioni di Benevento Juventus

Pirlo cerca di recuperare pezzi in difesa ma si gode il ritrovato De Ligt. Inzaghi ritroverà Caprari, out nelle ultime due partite per squalifica. In campo dal 1′ Insigne e Maggio, la voglia di fermare i campioni d’Italia è tanta, l’esperienza di Glik e dei più esperti potrà far la differenza.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Sau; Lapadula. All. Inzaghi

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevsky; Morata, Ronaldo. All. Pirlo