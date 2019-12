La Juventus si ferma, solo un pari col Sassuolo (2-2)

La Juve rallenta, l’Inter ringrazia

Solo un pareggio per la Juve contro il Sassuolo. La capolista passa in vantaggio dopo 20′, è Bonucci a trovare il gol del momentano 1 a 0. Passano solo due minuti ed arriva il pari neroverde firmato Boga. Sassuolo a sorpresa in vantaggio, Caputo col destro beffa Buffon per il vantaggio ospite. Al 68′ su calcio di rigore arriva il pareggio di Cristiano Ronaldo. La Juve pressa alla ricerca del vantaggio ma il Sassuolo di De Zerbi si difende bene. Finisce 2 a 2, la squadra di Sarri rischia di perdere la vetta, in caso di vittoria sulla Spal l’Inter potrebbe infatti superare i bianconeri e balzare in vetta.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 2-2

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Emre Can (9′ st Matuidi); Bernardeschi (9′ st Dybala); Cristiano Ronaldo, Higuain (34′ st Ramsey).

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral. All.: Sarri

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Boga, Traore (17′ st Duncan), Djuricic (27′ st Muldur); Caputo.

A disp.: Pegolo, Russo, Peluso, Obiang, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Mazzitelli, Ghion, Bourabia. All.: De Zerbi

Arbitro: La Penna

Marcatori: 20′ Bonucci (J), 22′ Boga (S), 2′ st Caputo (S), 23′ st rig. Ronaldo (J)

Ammoniti: Djuricic, Toljan, Locatelli, Kyriakopoulos, Muldur (S); Pjanic (J)

Espulsi: –

ph: Activa Foto