La Juventus cade a Como (2-0) | Kempf e Paz affondano i bianconeri

KO la Juventus di Tudor, il Como rifila un 2 a 0 ai bianconeri
Trasferta amara per la Juventus di Tudor. A Como un netto 2 a 0 in favore dei padroni di casa di Fabregas. Un ko che spegne i sogni di gloria dei bianconeri e rilancia le ambizioni da alta classifica dei comaschi. Primo ko per la Juve, arriva la sconfitta contro un ottimo Como.
IL TABELLINO Como – Juventus 2-0
Como (4-3-3): Butez; Smolcic (41′ st Posch), Kempf, Carlos (1′ st Ramon), Moreno (23′ st Valle); Da Cunha, Perrone, Caqueret (23′ st Douvikas); Paz, Morata (45’+ 1 st Van der Brempt), Vojvoda.
Allenatore: Fabregas
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani 6 (38′ st Joao Mario), Kelly, Cambiaso (38′ st Kostic); Koopmeiners (32′ st McKennie), Locatelli (32′ st Vlahovic), Thuram; Conceicao, David, Yildiz.
Allenatore: Tudor
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 4′ Kempf (C), 34′ st Paz (C)
Ammoniti: Kelly (J), Moreno (C), Smolcic (C), Carlos (C)
Espulsi: