La Juventus cala il tris al Napoli. Squadra di Conte in fase negativa.

La Juventus batte con merito il Napoli e si porta a meno uno dagli stessi partenopei a quota 42 punti. La vittoria della squadra di Spalletti non è mai stata in dubbio, pesano sulla squadra di Conte le troppe assenze ed i pochi cambi disponibili in panchina. Juventus che è sempre stata in partita anche nei pochi momenti di difficoltà creati dal Napoli, con su tutti Thuram che è stato il padrone del centrocampo.

Le reti: passa in vantaggio la Juve al 22 con David che viene raggiunto da uno splendido passaggio e batte Meret. Il raddoppio nella ripresa al 77’ con il nuovo entrato Miretti che ruba palla su un passaggio errato di Juan Jesus, palla a Yildiz che batte Meret in uscita. Il tris è servito al minuto 87’ grazie ad una grande conclusione dal limite di sinistro di Kostic.

Il tabellino

Juventus-Napoli 3-0

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (dal 15′ st Cabal); Locatelli (C) (dal 42′ st Koopmeiners), Thuram; Conceicao (dal 15′ st Kostic), McKennie, Yildiz (dal 42′ st Gatti); David (dal 31′ st Miretti). A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cabal. Allenatore: Spalletti.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo (C), Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez (dal 29′ st Beukema), Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (dal 34′ st Miretti), Elmas (dal 25′ st Giovane); Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara. Allenatore: Conte

Reti: al 22′ pt David, al 32′ st Yildiz, al 41′ st Kostic

Ammonizioni: Juan Jesus, Yildiz