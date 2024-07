La Juventus chiude un altro colpo a centrocampo | È fatta per Thuram del Nizza

Giuntoli è letteralmente scatenato in questa sessione di mercato. Dopo Douglas Luiz, la Juventus ha ormai chiuso un altro colpo a centrocampo. Si tratta di Kephren Thuram del Nizza che andrà a sostituire molto probabilmente il non rinnovo di Adrien Rabiot che dal 1 luglio si trova svincolato.

Thuram-Juve, cifre e dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha trovato l’accordo con il club francese sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus potenzialmente raggiungibili. Fondamentale è stata la volontà del giocatore e il fatto che fosse in scadenza nel 2025 e il Nizza era costretto a monetizzare per non perderlo a zero il prossimo anno. Inoltre, aggiunge l’esperto di mercato, Thuram firmerà un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2029.