La Juventus piomba su Beier: sull’attaccante del Hoffenheim c’è molta concorrenza

La Juventus si iscrive alla corsa per Maximilian Beier, esterno d'attacco dell'Hoffenheim

La Juventus cerca un esterno d’attacco per rinforzare la sua rosa. Dopo l’offerta per Adeyemi, i bianconeri starebbero pensando a un altro giocatore della Bundesliga come rivela Sky Sport Germania. Il profilo è quello di Maximilian Beier.

Juventus, Beier inseguito anche da Chelsea e Aston Villa

La Juventus ha chiesto informazioni per Beier esterno d’attacco dell’Hoffenheim classe 2002, sul quale c’è molta concorrenza soprattutto in Premier League dove è seguito da Chelsea e Aston Villa. Sull’attaccante tedesco è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.