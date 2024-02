La Juventus punta Di Gregorio | Sul portiere ex Inter però c’è anche la Roma

Il portiere attualmente in forza al Monza Michele Di Gregorio, sta facendo una grandissima stagione, è uno dei migliori portieri italiani in circolazione, ed è molto richiesto dalle big di Serie A, su tutte Juventus e Inter.

Di Gregorio, la Juventus vuole anticipare tutti

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”: “La Juventus pensa a Michele Di Gregorio e punta ad anticipare la concorrenza per l’estremo difensore del Monza che la prossima estate dovrebbe fare il salto in una grande. L’ex interista è lusingato dal corteggiamento dei bianconeri e, anche se è cresciuto nel vivaio nerazzurro con Handanovic come idolo, non potrebbe mai dire di no all’opportunità di indossare la maglia bianconera e di andare a lottare per vincere. Nel 2020 Di Gregorio era andato in prestito al Monza che, centrata la promozione in Serie A nel 2022, ha visto materializzarsi l’obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Adesso la società brianzola valuta il suo portiere cinque volte tanto, ovvero quanto ha speso il Tottenham per prendere dall’Empoli Guglielmo Vicario”. Diverse le squadre sul portiere, visto che nelle scorse settimane si è mossa anche la Roma.