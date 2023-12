Calciomercato Inter, si sogna l’accoppiata Sommer-Di Gregorio | Maxi operazione col Monza

Le prestazioni di Yann Sommer domenica dopo domenica stanno convincendo tutti anche se Marotta e Ausilio non debbano di certo fermarsi al portiere ex Bayern. E allora ecco che l’obiettivo in casa nerazzurra è riportare a casa quel Michele Di Gregorio che tanto sta facendo bene in casa Monza.

Calciomercato Inter, doppio arrivo in casa nerazzurra

Arrivato per soli 4 milioni di euro, il portiere di Palladino si è confermato a suon di parate e sta dimostrando di valere una big anche se la concorrenza per l’Inter è tanta. Milan, Napoli, Roma e Premier League, sono queste le squadre sul giovane portiere, che però potrebbe arrivare non da solo perchè all’Inter c’è un altro calciatore che interessa parecchio: si tratta di Andrea Colpani.