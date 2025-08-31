La Lazio cala il poker, Verona battuto 4 a 0 all’Olimpico

Vince e convince la Lazio di Sarri, all’Olimpico nulla da fare per il Verona. I biancocelesti si impongono 4 a 0 grazie alle reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, e Dia. Tre punti pesanti, la squadra di Sarri si gode la vittoria.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3) – Provedel 6; Marusic 6 (40′ st Hysaj sv), Gila 6.5, Provstgaard 6.5, Nuno Tavares 6 (22′ st Pellegrini 6); Guendouzi 7, Rovella 7, Dele-Bashiru 6.5 (33′ st Belahyane 6.5); Cancellieri 6.5, Castellanos 7.5 (33′ st Dia 6.5), Zaccagni 7 (22′ st Pedro 6). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Noslin, Basic, Lazzari, Cataldi. All. Sarri.

HELLAS VERONA (3-5-2) – Montipò 5.5; Unai Nunez 5, Nelsson 4.5, Ebosse 5 (1′ st Frese 5.5); Cham 5 (1′ st Bella-Kotchap 5.5), Suat Serdar 5.5, Bernede 4 (25′ st Belghali 5.5), Harroui 6 (1′ st Al Musrati 5.5), Bradaric 5; Giovane 5, Sarr 5 (33′ st Mosquera 5.5). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Niasse, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Vermesan. All. Zanetti.

Arbitro: Crezzini

Marcatori: 2′ Guendouzi (L), 10′ Zaccagni (L), 42′ Castellanos (L), 37′ st Dia (L)