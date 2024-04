La Lazio pensa al dopo-Immobile | Simeone il preferito di Tudor, ma non è l’unico

La Lazio pensa al dopo-Immobile e studia i possibili colpi in attacco per la prossima stagione. Come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero’ oggi in edicola, la Lazio valuta un profilo che possa esser titolare nel nuovo attacco di Tudor, considerato il calo di prestazioni notevole di Ciro Immobile in questa stagione. Secondo alcune indiscrezioni, sono tre i nomi sul taccuino della società biancoceleste.

Tudor vuole Simeone, ma occhio alle possibili alternative

Il ds Fabiani spinge per il greco Fotis Ioannidis del Panathinaikos, ma in pole c’è Giovanni Simeone del Napoli, l’opzione più gradita a Tudor. Occhio però all’occasione di mercato che arriva da Salerno: la clausola da 20 milioni di Boulaye Dia è scaduta e con la Salernitana a un passo dalla matematica retrocessione in Serie B il suo prezzo s’è praticamente dimezzato.