Lazio, Immobile verso l’addio a fine stagione | I dettagli

La storia d’amore tra il centravanti campano e la Lazio sembra essere giunta al capolinea. Nonostante il contratto non sia ancora scaduto, è molto probabile una separazione a fine stagione.

Lazio, i possibili sostituti di Immobile

La Gazzetta dello Sport scrive che Ciro potrebbe farsi tentare dell‘Arabia Saudita, a meno che non arrivi una chiamata inaspettata dalla Serie A. Il club biancoceleste non si farà trovare impreparato ed è per questo, che i dirigenti stanno già pensando a delle alternative per sostituire Immobile, in vista della prossima stagione. Il primo nome è quello di Giovanni Simeone, che è molto apprezzato da Tudor. Inoltre, nei pensieri di Lotito ci sarebbe anche il greco Vangelis Pavlidis, già in passato accostato all’Italia.