La Lazio ha iniziato con l’affidare la squadra a Igor Tudor, questa estate, invece, si penserà ad una completa rivoluzione della rosa per puntare a nuovi obiettivi.

Lazio, rivoluzione in attacco, Immobile pronto all’addio?

Il tecnico croato proverà a cambiare il ritmo della squadra in queste ultime giornate, per poter ottenere il massimo e raggiungere posizioni alte in classifica. In estate si penserà a cosa fare per potersi proiettare alla meglio nella prossima stagione, dove c’è intenzione di procedere con nuovi innesti e nuove motivazioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile potrebbe salutare i biancocelesti. Potrebbe esserci il capolinea per Ciro Immobile, dopo 8 anni di trofei, record e gol, l’avventura biancoceleste del bomber napoletano sembra arrivata agli addii. Mai una stagione così negativa per l’attaccante, non a caso proprio il rendimento degli ultimi mesi, al di sotto delle aspettative, è motivo di divorzio a fine stagione.

Le idee per un dopo-Immobile sono varie, Lotito è già pronto a regalare a Tudor e a tutto l’ambiente biancoceleste un attacco tutto argentino. L’idea è quella di giocare con Simeone che andrebbe ad affiancare Castellanos. Sulla lista, inoltre, rimane anche il nome di Cambiaghi, obiettivo di Gennaio in forze all’Empoli ma di proprietà dell’Atalanta. Nei prossimi mesi si valuteranno le richieste dei rispettivi club e si darà via alla rivoluzione tra le Aquile.