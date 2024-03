Lazio-Juventus, una stagione da salvare | Le probabili formazioni

Lazio–Juventus, una sfida che vale doppio. Due formazioni in cerca di conferme e riscatto, i biancocelesti provano a regalare la prima gioia al nuovo allenatore Tudor, di fronte una Juventus desiderosa di riprendersi la seconda posizione in classifica. Una sfida che si rinnoverà in Coppa Italia, un Lazio-Juventus più che interessante ed importante per la classifica e per il futuro delle due formazioni.

Probabili formazioni Lazio-Juventus, le possibili scelte di Tudor e Allegri

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Igor Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.