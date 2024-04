Lazio, quinto posto non più così lontano | E ora Tudor può contare su un Zaccagni in più

È tornata subito al lavoro la Lazio di Tudor, dopo la delusione in Coppa Italia: ora punta dritto verso il ritorno in campionato. Sabato sera all’Olimpico arriverà il Verona, ultima squadra allenata da Tudor in Italia prima dell’esperienza al Marsiglia. A Formello intanto una buona notizia dalla giornata di ieri: il ritorno in gruppo di Mattia Zaccagni.

Lotta Champions ancora aperta: la carica è suonata dal Taty

Sfumata la Coppa Italia, Tudor e i suoi devono continuare a sognare per un posto in Champions: lontano, ma non lontanissimo (con Roma e Atalanta che potrebbero calare dati i tanti impegni in Europa). Nonostante quindi il gol beffa di Milik all’83°, la nuova Lazio di Tudor continua a prendere corpo e sta diventando sempre di più quello che vuole l’allenatore.

Mister Tudor e la Lazio, come si legge sul Corriere dello Sport, adesso puntano tutto sulle ultime 5 giornate di campionato. Verona, Monza, Empoli, Inter e Sassuolo le 5 compagini che si interporranno tra i biancocelesti e il quinto posto: come detto, ora tornato più che alla portata.