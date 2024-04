Lazio, Castellanos: numeri allarmanti

L’elemento negativo della gara casalinga della Lazio contro il Genoa è stata senza dubbio la prestazione di Castellanos, giudicato “insufficiente” nelle pagelle dei maggiori giornali sportivi e privo di ogni apporto sotto porta.

Lazio, il problema di Tudor

Tudor ha sostituito Castellanos con Cataldi al 68′ e questi numeri parlano chiaro del suo gioco e dei problemi sorti. L’attaccante argentino è rimasto in campo per quasi 70 minuti senza segnare. Il dato più preoccupante della partita, però, è lo “zero” accanto al numero di tiri in porta (due in totale), con appena quattro tocchi su 25 nelle file avversarie secondo il Corriere dello Sport. Alla fine, solo tre passaggi hanno avuto successo. Con Immobile alle prese con diversi problemi fisici, Castellanos può e deve fare di più per guadagnarsi un posto da titolare per la prossima stagione.