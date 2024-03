E' iniziata ieri l'era Tudor in casa Lazio e già oggi si parla di mercato sulle colonne del Corriere dello Sport, avvicinando il nome di Giovanni Simeone ai biancocelesti. Già con Sarri in panchina, prima della partita di Monaco, a Formello circolava il nome di Simeone

La Lazio mette ordine in panchina e, in vista del prossimo mercato, inizia a pensare ai prossimi obiettivi. In prima lista, per l’attacco c’è Simeone. Il giocatore del Napoli esplose proprio con Tudor sulla panchina del Verona.

Lazio, Simeone potrebbe tornare da Tudor

L’era di Tudor in biancoceleste è iniziata ieri, in casa Lazio è già tempo di mercato, il primo nome uscito fuori è quello di Giovanni Simeone ai biancocelesti. Non è una novità, in realtà già con Sarri in panchina, prima della partita di Monaco, a Formello circolava il nome di Simeone jr. A Roma ne avevano parlato già nel 2022. Lotito ne aveva parlato con Setti del Verona, in quei giorni lui stesso svelò sottovoce i contatti. Poi si inserì il Napoli.

A Napoli, non sembra essere felice, lo spazio per lui è sempre troppo poco, l’idea di continuità potrebbe spingere il giocatore a salutare la città campana e vestire la maglia dei biancocelesti, tra l’altro indossata già dal padre.

Classe 1995, Giovanni compirà 29 anni nel mese di luglio. Già da un po’ di mesi pensa di cambiare aria, è deluso dalle poche possibilità di gioco. A gennaio ha provato ad andare via, ma è stato fermato dal club, sopratutto in vista dei tanti impegni del Napoli. Il suo nome alla Lazio era stato associato già nella scorsa finestra anche se poi ci sono state delle smentite. La Lazio potrebbe rivelarsi una tentazione per Giovanni e anche una chance per dimostrare costantemente il suo valore sul campo.