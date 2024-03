Lazio, prefissati gli obiettivi per Tudor

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio è appena iniziata e si prospetta una partenza decisamente in salita per l’allenatore. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Tudor si confronterà con i suoi collaboratori nella giornata odierna per iniziare a programmare il primo allenamento a Formello, previsto per mercoledì dopo tre giorni di pausa.

Lazio, cosa cambierà con Tudor?

L’inizio del percorso di Tudor alla Lazio sarà segnato da un confronto diretto con il suo passato, poiché la squadra biancoceleste affronterà prima la sua ex squadra, la Juventus, in campionato e poi in Coppa Italia per guadagnare un posto in finale. Tra queste partite di alta intensità, c’è anche il derby contro la Roma. Successivamente, il calendario sembrerà meno impegnativo sulla carta, con sfide contro Salernitana, Genoa, Verona, Monza, Empoli, Inter e Sassuolo.

Al momento, Tudor non prevede grandi stravolgimenti tattici e si concentrerà sulla difesa a 4 per iniziare, anche se introdurrà nuove varianti come il 3-4-2-1. Tuttavia, in vista della prossima stagione, è previsto il passaggio alla difesa a 3, una caratteristica imprescindibile nel repertorio del tecnico croato.